Ayer, hoy, mañana

“Feliz 2025 a todos los lectores de esta columna, cuyo fin es compartir un poco algunos pensamientos reflexivos y eventos que pasan en nuestra ciudad… Les deseo lo mejor y les comparto esto que me encontré por ahí y me encantó: Te deseo tiempo, no un regalo cualquiera, te deseo aquello que la mayoría no tiene, te deseo tiempo para reír y divertirte, si lo usas adecuadamente podrás obtener de el lo que quieras. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar no solo para ti sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo, no sólo para que transcurra, sino para que te quede tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas, para crecer, para madurar, para ser tú. Te deseo tiempo para tener esperanza otra vez y para amar, no tiene sentido añorar. Te deseo tiempo para que te encuentres contigo mismo/a para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo. También te deseo tiempo para perdonar y aceptar. Te deseo que tengas tiempo para la vida y para tu vida…” Anónimo… Nuestras condolencias a la familia Hernández del Pozo por el sensible fallecimiento de Javier Hernández que partió a gozar de la Casa del Señor… Un abrazo a su esposa Paty del Pozo, sus hijos: Maribel, Javier, Rita y Caro, sus hijos políticos, nietos, familiares y amigos para quienes pedimos que el Todopoderoso los llene de paz en sus corazones en estos momentos de dolor… Para Javier (Oso) que descanse en la gloria eterna, así sea…. Un abrazo entrañable a Paty, Maribel, Javier, Rita y Caro desde aquí… Recibieron el sacramento del matrimonio en la Capilla de Guadalupe de la Acción Católica, la pareja que forman Lupita Mejía y Lorenzo Ganglof, acompañados de sus padres: Jovita Mejía, que estuvo acompañada de sus hijos Héctor, Miguel y David Mejía; Nicolás Ganglof y Ana de Ganglof, quienes hicieron viaje desde Francia donde radican, también rodeados de sus hijos Shophie y Alexis que fungieron como padrinos de velación… Los diferentes símbolos de los esponsales de Lupita y Lorenzo los entregaron sus seres queridos y amigos que participaron en la ceremonia que resultó muy emotiva… Posterior al quedar unidos para siempre, Lupita y Lorenzo pasaron con sus familiares e invitados al patio de la Casa donde la Estudiantina San Luis Rey amenizó bonitas melodías… De ahí pasaron a la fiesta donde todos los asistentes disfrutaron de agradables momentos con los videos que se proyectaron desde la niñez de los nuevos esposos que ahora disfrutan de su luna de miel… Felicidades para Lorenzo y Lupita desde estas líneas… Celebraron sus respectivos cumpleaños en la semana: Malusa Alcocer de González, que la pasó al lado de sus hijos: Manolo, Gustavo, Cecy y Claudia, sus hijos políticos y nietos que le cantaron las “Mañanitas” empezando el año, muy temprano el día primero; Juan Carlos Villasuso Estrada, que recibió los buenos deseos de sus papás Carlos y Coco, sus hermanas, cuñados y sobrinas… Toño Musa Abad la pasó con su esposa Maru Celis, sus hijos Toño y Veida; Maru y Fernando Abud, sus nietos y sus seres queridos y amigos… Hasta la próxima…