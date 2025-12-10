AYER HOY MAÑANA

"No dejes entrar el viejo. Es la respuesta que le dio el actor Clint Eastwood al cantante Toby Keith, cuando este le pregunto cuál era su secreto para seguir activo a su edad. Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde 1959, mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre a casa. He tenido que sacarlo a rastras porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, sin dejarme espacio para otra cosa que no sea la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Hay que luchar por no dejar entrar al viejo, que nos aguarda apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. Hay que darle la espalda al viejo murmurador, lleno de rabia y quejas, de falta de valor, que se niega a si mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y protección. Envejecer puede ser agradable e incluso divertido, si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión. Estas palabras calaron tanto a Toby Keith, que lo inspiraron a componer la canción: No dejes entrar al viejo, dedicada al legendario actor..." Crédito: Citas Literarias... Santoral para hoy: Nuestra Señora de Loreto. Melquiades y Gregorio lll Papas. Sebastiano Montañol. Pedro de Sienan. Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Nuestras condolencias a la Familia Fricsone Grande y Grande López por el sensible fallecimiento de Beatriz Grande López que ahora está en la Casa del Padre Celestial... Un abrazo a sus hijos: Beatriz, Ángel y Rodolfo, hijos políticos, nietos, mamá, hermanas y todos sus seres queridos por quienes pedimos que el Señor los llene de bendiciones en estos momentos de dolor... Para Beatriz que descanse en paz y luzca para ella la luz perpetua... Un grupo de amigas la mayoría desde kínder del Colegio Motolinia se reunieron como cada año para hacer votos por la Navidad que está por llegar... Estuvieron en la comida que tuvo lugar en casa de la Nena Acebo, Susana Guerra, Gloria Mendizábal, Cuata López, Lula Díaz Infante, Patricia Mendizábal, Meche Torres y Josefina Nieto, quienes disfrutaron de diversos juegos posterior a la comida donde intercambiaron regalos... Igualmente en casa de Marcelle del Valle y sus compañeras de estudios desde chicas compartieron una agradable reunión donde estuvieron Chayo Llaguno, Azucena Islas, Lula Alvarado, Norma Villasuso, Cristy Córdova, Lourdes Huerta, Lety Barrios, Isa Cabrera, Amalia Matienzo, Laura González, Lourdes Mora, Anita Dauajare, Lula González, Beatriz Rangel, Mary Anaya, Tere Garza, July Abud, Tere Carreras, Martha Zapata y Maga Jiménez... Pasaron una velada de lo mejor donde saborearon una rica merienda que entre todas llevaron para la ocasión navideña... Pedro Manuel de la Fuente recibió al grupo de amigos que se juntan periódicamente para no perder la amistad que hicieron desde hace más de treinta años... El anfitrión estuvo acompañado de Rocío Cárdenas, Rubén León y su esposa Mónica, Tere Martínez y su esposo Pepe Aguilar, que como siempre la charla fue de lo mejor donde recordaron los tiempos en que trabajaron todos en el Ayuntamiento... Maru Orduña de Campuzano, maestra de Yoga en el Club Deportivo Potosino fue agasajada con motivo de terminar la clase de yoga del presente año... Compartieron con Maru en esta especial ocasión: Mary Carmen Marcos, Claudia Robles, Fabiola González, Geles Pérez Motilla, Lupita Lobo, Paulita Flores, Ruth Leyva de García, Yadira, Delia Vértiz, Elisa Chávez, Marilú González, Yolanda Cardona, Malusa Alcocer, Oli Villarreal... El desayuno fue en la cafetería del mismo Deportivo Potosino... Las niñas Raramuris se encuentran en Roma donde cantarán al Papa León XlV invitadas por el Vaticano y apoyadas por numerosas personas para este bonito fin que seguro tanto el Papa León XlV como ellas disfrutaran de esta experiencia... Este viernes se celebra la festividad a la Virgen de Guadalupe, Patrona Principal de México, de América Latina y de las Islas Filipinas... Hasta al próxima...