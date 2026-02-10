ALEJANDRA ¡SERÁ MAMÁ!
ESPERA ILUSIONADA EL NACIMIENTO DE RAULITO
Alejandra Yáñez Castañeda se convertirá en mamá cuando nazca su primer hijo.
Con este motivo, su suegra María Elena Lomelín ofreció una atractiva celebración, a fin de compartir su felicidad y darle la bienvenida a su tercer nieto.
Con, ella fue también anfitriona, Guadalupe Díaz López, por lo que los detalles de buen gusto que integraron, agradaron a las invitadas, quienes le desearon a Alejandra bienestar en su maternidad.
Con ella, su mamá Nohemí Araceli Castañeda Flores y su hermana Iliana Anahí Yáñez Castañeda, así como familia y grupos de amigas.
En una agradable atmósfera, la festejada comentó sobre los preparativos que realiza con su esposo Raúl Cabrera Lomelín, a fin de recibir a su primogénito, quien nacerá en abril próximo, vendrá a colmar de dicha y bendiciones su hogar y se llamará Raúl.
El encuentro, con ¡gran optimismo y alegría!
