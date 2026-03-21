¡CÁLIDA CELEBRACIÓN!

Un grupo de apasionadas jugadoras de golf participaron en un Torneo de La Primavera y compartieron sus triunfos en una agradable celebración.

Ellas, son golfistas del Club Campestre de San Luis, anfitrión del evento, y de La Loma Club de Golf, donde practican con constancia, entrega y disciplina este deporte que tanto les apasiona.

Tras las acciones en el green, las más audaces recibieron atractivos premios en un cálido convivio.

En reconocimiento a su esfuerzo, habilidad y estrategia de juego, sus compañeras las felicitaron y ovacionaron.

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Les desearon más éxitos en su trayectoria en el deporte escocés, que tanto les atrae y apasiona.