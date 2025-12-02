Cátedra Blanca: 20 años de colaboración entre Cemex y la Ibero para fortalecer la formación arquitectónica

La Cátedra Blanca Cemex en la Universidad Iberoamericana cumple dos décadas como un espacio académico que impulsa la formación de estudiantes de arquitectura mediante clases teóricas y prácticas impartidas por profesionales destacados del sector.

Dirigida a alumnos de los últimos semestres, la cátedra ofrece un curso intensivo que profundiza en métodos constructivos, estrategias de diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos.

Para Cemex, este programa forma parte de sus iniciativas para fortalecer la vinculación entre expertos del sector y las nuevas generaciones de profesionistas.

"En dos décadas, Cátedra Blanca Cemex ha formado a cientos de estudiantes que hoy son destacados arquitectos. Nos enorgullece colaborar con profesores talentosos, alumnos con potencial e instituciones de alto nivel como la Ibero", señaló Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Como parte de la conmemoración, Cemex y la Ibero realizaron un evento en Torre Reforma, uno de los rascacielos de concreto más altos e innovadores del país, diseñado por el arquitecto Benjamín Romano. El edificio cuenta con muros exteriores de concreto de alta resistencia desarrollado por Cemex, con propiedades sísmicas y un acabado estético que no requiere pintura.

El programa incluyó conferencias del propio Benjamín Romano, así como de Alejandra Tornel, Santiago Matos y Germán Hermida, quienes abordaron temas como los flujos en la arquitectura, la relación entre concreto y acero y las fronteras del concreto aparente. También estuvo presente el arquitecto Francisco Serrano, fundador de la Cátedra Blanca en la Ibero.

A lo largo de 20 años, la Cátedra Blanca se ha consolidado como una plataforma para el desarrollo académico y profesional de jóvenes arquitectos, reforzando la colaboración entre la industria de la construcción y el ámbito universitario en México.