¡PRIMEROS PASOS!

Josemaría Payán Díaz festejó su primer año de vida en una espléndida celebración.

La temática del festejo que resultó pleno de agradables sorpresas, fue el payaso “Plim Plim”, por lo que todos los detalles como las invitaciones, la ambientación del salón de fiestas, la piñata y el pastel fueron alusivos a este personaje.

También Josemaría lució caracterizado como “Plin Plin”.

Bradish Payán Ruiz y Carmenlú Díaz Ruiz reunieron una serie de detalles y atractivos para el estupendo festejo de su hijo.

Con el pequeño, sus abuelitos: José Payán Escobedo y Martha Elena Ruiz Mercado, René Díaz y Tita Ruiz de Díaz, así como sus tíos, primos y amiguitos.

En el encuentro de intensa alegría, los niños jugaron y recibieron atractivos regalos.

Eso sí, ¡vaya sonrisas!