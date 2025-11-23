Cómo blanquear calcetines y mantenerlos como nuevos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La pérdida de blancura en los calcetines es un problema común provocado por el uso constante, el contacto con el sudor o la acumulación de suciedad.

Sin embargo, existen métodos sencillos y económicos que permiten restaurar su apariencia original sin dañar las fibras del tejido.

A continuación, se explican las técnicas más efectivas para lograr un blanqueado uniforme desde casa.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza del hogar Cleanipedia, blanquear calcetines no requiere productos costosos ni procedimientos complicados. La clave está en realizar un remojo adecuado con ingredientes que desprendan las manchas y eliminen el tono opaco que se forma con el uso. Uno de los métodos más eficaces consiste en utilizar bicarbonato de sodio.

Para aplicarlo, basta con agregar una cucharada de este compuesto a un recipiente con agua caliente y sumergir los calcetines durante al menos dos horas. Esta mezcla ayuda a aflojar la suciedad acumulada y a neutralizar olores.

Otra opción es el remojo con vinagre blanco. Para ello, se recomienda mezclar un litro de agua hervida con una taza de vinagre blanco y dejar los calcetines en reposo durante la noche. El vinagre actúa como desinfectante y suavizante, además de ser muy útil para eliminar manchas difíciles sin deteriorar el tejido.

También es posible usar sal como agente blanqueador. Al disolver dos cucharadas en un litro de agua tibia, se crea una solución capaz de remover suciedad superficial y revitalizar las fibras. Después del remojo, los calcetines deben lavarse con un detergente suave para completar el proceso.

Una vez finalizado el remojo, es recomendable frotar las zonas más sucias con un poco de la misma mezcla utilizada o con una pasta hecha de bicarbonato y limón o de bicarbonato y agua oxigenada. Este paso mejora notablemente el resultado final y permite que los calcetines recuperen un tono más uniforme.

Posteriormente, deben colocarse en la lavadora y lavarse de manera habitual, preferiblemente separados de la ropa de color para evitar manchas adicionales. El secado también influye en el blanqueado. Aunque el sol puede potenciar el efecto aclarador debido a los rayos UV, es aconsejable secar los calcetines a la sombra para evitar que se tornen amarillos con el tiempo.

Para mantenerlos blancos durante más tiempo, se recomienda lavarlos después de cada uso y únicamente junto con otras prendas blancas. Esta práctica evita la transferencia de pigmentos y reduce la acumulación de suciedad que provoca el oscurecimiento progresivo del tejido.