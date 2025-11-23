logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

PREPARA SU BODA CON FERNANDO DÍAZ DE LEÓN RUIZ

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
Lucia Díaz de León Oropeza y Fernando Díaz de León Ruiz  realizarán uno de sus máximos anhelos, cuando unan sus vidas para siempre por medio del sacramento del matrimonio.

Con este motivo, Annette Patricia Ruiz Noyola ofreció una estupenda bienvenida a la familia, a la prometida de su hijo.

La futura novia llegó radiante por la mañana a la celebración, que reunió a seres queridos y amistades cercanas.

Lucía Oropeza Jiménez compartió la felicidad de su hija.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Estuvieron la hermana de la futura novia: Jimena Díaz de León Oropeza, tías, primas y amigas de siempre.

Ahí, la selecta concurrencia le expresaron bienestar y prosperidad en su matrimonio, que se efectuará en febrero del 2026.

Esta ocasión especial, Lucía recibió una agradable sorpresa; llegó su prometido Fernando al festejo, le entregó un ramo de flores y le expresó su amor; fueron ovacionados.

Así, la mañana resultó plena emociones y de felicidad.

