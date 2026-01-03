logo pulso
UN NUEVO AÑO

SENTIMIENTOS Y EXPECTATIVAS

Por Agencias

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
UN NUEVO AÑO

Para iniciar un año nuevo es importante hacer un recuento sincero del que finalizó.

El concluir un año siempre trae gran mezcla de sentimientos: Alegría, nostalgia, esperanza, gratitud y también un poco de enojo, dolor, resentimientos y drama.

SENTIMIENTOS

Todos estos sentimientos son parte del conjunto de ingredientes con los que preparamos las recetas para la vida personales.

Ignorarlos solo sería quitarle sabor y perder la oportunidad de sazonar con sinceridad.


Ignorarlos solo sería quitarle sabor y perder la oportunidad de sazonar con sinceridad.

Preguntar y tratar de entender la razón o la naturaleza de estos ingredientes, sin aprender a vivir con ellos, lejos de ofrecer una respuesta lógica y comprensiva, sólo aumenta el estrés, la angustia y la frustración.

ACEPTACIÓN

Resulta difícil poder entender la partida de un ser querido o la enfermedad sin cura de algún amigo o familiar y ni se diga la mala suerte en los negocios y la falta de trabajo.

Claro que no se debe de olvidar que seguramente, así como hubo instantes amargos también hubo celebraciones logros y buenas oportunidades que balancean el conteo, quizá alguna sonrisa inesperada, un reconocimiento, un reencuentro, una buena plática o simplemente un atardecer espectacular.

Sería injusto decir que todo fue malo o bueno en un año, siempre hay un poco de todo.

MÉTODO

El método más efectivo para iniciar un año nuevo seria recordar las cosas más agradables y por supuesto leer la receta para la vida las veces que sea necesario.

No a las excusas: Si lo hiciste ya es tarde busca lo que si puedas hacer, No a los arrepentimientos: Lo hecho echo está, no sirve sufrir por el pasado.

No a las culpas: Se responsable por tus acciones y acepta tus consecuencias.

No a las mentiras: Tú sabes la verdad, los engaños solo confunden la verdad.

No a la lástima: No seas víctima.  No a las fantasías: Vive en la realidad con tus posibilidades, sueña, pero trabaja.

No olvides que el tiempo vuela: Tú no lo puedes detener.

DISFRUTA

Disfruta tu vida no preguntes y en lugar de preguntar el por qué, aprende a encontrar el para qué y que puedo aprender.

CAMBIO

Feliz año, todo lo mejor y recuerda solo tú, puedes cambiar el sabor de tu vida.

