David Beckham se convierte en Sir en ceremonia de caballero

LONDRES (AP) — Cuando llegó el momento de recibir su título de caballero, el futbolista David Beckham sabía qué hacer. Dobló su rodilla... a lo Beckham.

El rey Carlos III tocó sus hombros con la hoja de una espada y "Becks" se transformó en Sir David Beckham.

"Este es sin duda mi momento de mayor orgullo", afirmó Beckham después de la ceremonia en el Castillo de Windsor el martes. "He tenido obviamente mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, de caballero, está más allá de cualquier cosa que alguna vez pensé que recibiría".

La distinción marca el pináculo del esfuerzo de Beckham por rehabilitar su imagen tras eventos que a veces lo alejaron de los fanáticos durante una larga y distinguida carrera con Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes. También ha tenido una personalidad muy pública como modelo de moda, esposo de Victoria "Posh" Beckham de las Spice Girls y musa de la película "Bend it Like Beckham".

Beckham, de 50 años, fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y la caridad. Ha colaborado con la UNICEF, el fondo para la infancia de la ONU, durante dos décadas. También ha hecho campaña con una organización benéfica que trabaja para erradicar la malaria. También tuvo un papel fundamental en que Londres fuera galardonada con los Juegos Olímpicos de Verano de 2012.

El novelista ganador del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, autor de "The Remains of the Day" y previamente nombrado caballero, fue reconocido en la ceremonia del martes como Compañero de Honor por su contribución a la literatura. La renombrada cantante y actriz de musicales Elaine Paige recibió el título de dama, el equivalente femenino de un título de caballero.

Beckham es el único futbolista inglés que ha marcado en tres Copas del Mundo diferentes. Formó parte de la campaña del triplete de 1999, cuando el Manchester United conquistó la Liga Premier, la Copa FA y la Liga de Campeones.

Con 115 apariciones para la selección nacional de Inglaterra, Beckham es el tercero en la lista de todos los tiempos. También fue capitán del equipo en 59 ocasiones.

Después de dejar el United en 2003 —algo que irritó a los hinchas— Beckham se fue al Madrid. También militó con el LA Galaxy de la MLS y el Paris Saint-Germain. Ahora es copropietario del Inter Miami, el equipo de la MLS en el que juega Lionel Messi.

Su carrera tocó fondo en el Mundial de Francia 1998. Beckham fue ampliamente vilipendiado por su patada petulante al jugador argentino Diego Simeone, lo que provocó su expulsión y dejó al equipo en inferiodad numérica. Muchos hinchas lo culparon por la eliminación de Inglaterra.

En la serie documental de Netflix de 2023 "Beckham", describió el abuso que sufrió, que incluyó un muñeco de él colgado de una soga fuera de un pub en Londres.

"Sabía que era el malo en ese momento, pero repasar todo eso fue bastante difícil", comentó a The Associated Press en ese momento.

El título de Caballero de la Orden del Imperio Británico fue anunciado en junio durante la lista de honores de cumpleaños del rey. Los premios, que también se otorgan en Año Nuevo, reconocen contribuciones a la vida británica.