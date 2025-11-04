NOCHE DE TERROR
AMIGOS DISFRUTAN DE UN ENCUENTRO DE PÁNICO
Los amigos más audaces se reunieron a celebrar en la víspera del Día de Muertos, en una estupenda celebración de disfraces.
La macabra celebración se efectuó en La Loma Residencial & Club de Golf, que reunió una serie de elementos y atractivos con los que sorprendió y cautivó a los grupos de amigos.
Al macabro festejo llegaron seres de ultratumba, quienes expresaron su emoción y felicidad por este festejo fuera de lo común.
Eso sí, demostraron gran creatividad e ingenio en los atuendos que lucieron, muy acordes a la ocasión.
En una atmósfera de terror y suspenso, compartieron interesantes anécdotas y experiencias de la temporada.
Eso sí, ¡qué miedo!
