logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

NOCHE DE TERROR

AMIGOS DISFRUTAN DE UN ENCUENTRO DE PÁNICO

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los amigos más audaces se reunieron a celebrar en la víspera del Día de Muertos, en una estupenda celebración de disfraces.

La macabra celebración se efectuó en La Loma Residencial & Club de Golf, que reunió una serie de elementos y atractivos con los que sorprendió y cautivó a los grupos de amigos.

Al macabro festejo llegaron seres de ultratumba, quienes expresaron su emoción y felicidad por este festejo fuera de lo común.

Eso sí, demostraron gran creatividad e ingenio en los atuendos que lucieron, muy acordes a la ocasión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una atmósfera de terror y suspenso, compartieron interesantes anécdotas y experiencias de la temporada.

Eso sí, ¡qué miedo!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN
CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

SLP

Maru Bustos

ESCALOFRIANTE FIESTA DE HALLOWEEN

NOCHE DE TERROR
NOCHE DE TERROR

NOCHE DE TERROR

SLP

Maru Bustos

AMIGOS DISFRUTAN DE UN ENCUENTRO DE PÁNICO

Transformando la Imagen: Dinorah Reyes, la guía que inspira estilo y autenticidad
Transformando la Imagen: Dinorah Reyes, la guía que inspira estilo y autenticidad

Transformando la Imagen: Dinorah Reyes, la guía que inspira estilo y autenticidad

SLP

Redacción

Originaria de San Luis Potosí, Dinorah Reyes combina diseño industrial con pasión por la moda

ISABEL & DANIEL ¡UNEN SUS VIDAS!
ISABEL & DANIEL ¡UNEN SUS VIDAS!

ISABEL & DANIEL ¡UNEN SUS VIDAS!

SLP

Redacción

RECIBEN EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO