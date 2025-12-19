logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡ÉPOCA DE CELEBRAR!

ARMONÍA Y ALEGRÍA EN SU FESTEJO NAVIDEÑO

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los amigos y ex compañeros, egresados del Instituto Potosino, compartieron una agradable celebración.

Se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas de su vida en el venidero año nuevo.

En sus rostros, ¡gran alegría! por el encuentro.

El grupo de invitados llegó al festejo; compartieron interesantes experiencias de las celebraciones decembrinas, así como de los proyectos a emprender.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al igual, de sus éxitos profesionales y el entorno familiar que tanto les fortalece.

La agradable atmósfera se prolongó con gran optimismo.

  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MACARENA ¡ENORME!
MACARENA ¡ENORME!

MACARENA ¡ENORME!

SLP

Maru Bustos

ACCIÓN Y DIVERSIÓN EN SU CUMPLEAÑOS

¡SONRISAS DE ALEGRÍA!
¡SONRISAS DE ALEGRÍA!

¡SONRISAS DE ALEGRÍA!

SLP

Maru Bustos

ILUSIONADOS POR NAVIDAD

FIGLOSNTE 26, más cerca de sus afiliados con una nueva oficina de atención
FIGLOSNTE 26, más cerca de sus afiliados con una nueva oficina de atención

FIGLOSNTE 26, más cerca de sus afiliados con una nueva oficina de atención

SLP

Redacción

La inauguración de la nueva sede marca un paso más en la estrategia de fortalecimiento del fideicomiso con sus socios

FIGLOSNTE 26: beneficia a sus socios
FIGLOSNTE 26: beneficia a sus socios

FIGLOSNTE 26: beneficia a sus socios

SLP

Redacción

Hoy es un día para celebrar