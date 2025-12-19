¡ÉPOCA DE CELEBRAR!

Los amigos y ex compañeros, egresados del Instituto Potosino, compartieron una agradable celebración.

Se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas de su vida en el venidero año nuevo.

En sus rostros, ¡gran alegría! por el encuentro.

El grupo de invitados llegó al festejo; compartieron interesantes experiencias de las celebraciones decembrinas, así como de los proyectos a emprender.

Al igual, de sus éxitos profesionales y el entorno familiar que tanto les fortalece.

La agradable atmósfera se prolongó con gran optimismo.