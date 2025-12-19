¡ÉPOCA DE CELEBRAR!
ARMONÍA Y ALEGRÍA EN SU FESTEJO NAVIDEÑO
Galeria
Los amigos y ex compañeros, egresados del Instituto Potosino, compartieron una agradable celebración.
Se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas de su vida en el venidero año nuevo.
En sus rostros, ¡gran alegría! por el encuentro.
El grupo de invitados llegó al festejo; compartieron interesantes experiencias de las celebraciones decembrinas, así como de los proyectos a emprender.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al igual, de sus éxitos profesionales y el entorno familiar que tanto les fortalece.
La agradable atmósfera se prolongó con gran optimismo.
no te pierdas estas noticias
FIGLOSNTE 26, más cerca de sus afiliados con una nueva oficina de atención
Redacción
La inauguración de la nueva sede marca un paso más en la estrategia de fortalecimiento del fideicomiso con sus socios