El papa León XIV inicia su histórico viaje a Nicea, Estambul y Beirut

CIUDAD DEL VATICANO. octubre 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un viaje marcado por el diálogo interreligioso y la búsqueda de caminos hacia la paz: ese será el hilo conductor de la primera gira internacional del papa León XIV, que lo llevará a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

El punto central del recorrido será Nicea, donde se conmemorarán los 1.700 años del histórico Concilio. Pero el programa incluye numerosos momentos destacados, como la visita a la Mezquita Azul de Estambul, un gesto significativo de apertura y diálogo en el primer viaje apostólico del nuevo pontífice.

En Beirut, otro acto cargado de simbolismo será la oración silenciosa en el puerto, en memoria de las víctimas de la explosión del 4 de agosto de 2020. Este viaje también se inscribe en la continuidad con su predecesor, el papa Francisco.

Fue deseo de Bergoglio viajar a Nicea para este aniversario, con la esperanza de lograr la unificación de la fecha de la Pascua entre todas las iglesias cristianas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Líbano, además, fue un destino que Francisco mencionó en reiteradas ocasiones, aunque nunca pudo visitar debido a la compleja situación política del país.

El primer viaje de León XIV tendrá asimismo un fuerte mensaje de paz: desde Turquía —actor clave en la geopolítica de Medio Oriente— hasta Líbano, país que comparte frontera con Israel y Palestina, actualmente bajo una frágil tregua.

Los símbolos del viaje también evocan ese espíritu: para Turquía, un puente que une Europa y Asia; para el Líbano, una paloma junto al propio pontífice y el cedro, emblema nacional.

El Papa partirá de Roma Fiumicino el jueves 27 de noviembre a las 7.40, con llegada a Ankara a las 12.30. Allí visitará el mausoleo de Atatrk, fundador de la República Turca, y luego se reunirá en el Palacio Presidencial con el jefe de Estado y las autoridades, ocasión en la que pronunciará su primer discurso.

Más tarde se trasladará a Estambul. El viernes 28 de noviembre iniciará la jornada en la Catedral del Espíritu Santo, con un encuentro de oración junto a obispos, sacerdotes y religiosos. Luego visitará una casa de las Pequeñas Hermanas de los Pobres, dedicada a la atención de ancianos.

Por la tarde, presidirá una oración ecuménica en Nicea —actual Iznik—, núcleo central de este viaje. Otro momento histórico llegará el sábado 29 con su visita a la Mezquita Sultan Ahmet, conocida como la Mezquita Azul.

Durante su estancia en Turquía, también serán claves los encuentros con el patriarca ortodoxo Bartolomeo, quien colaboró activamente en la organización del viaje.

El 30 de noviembre el Papa dejará Turquía rumbo al Líbano, con etapas en Beirut y en las localidades de Annaya y Harissa. Allí rezará ante la tumba de San Charbel, el santo más venerado del país, conocido como el "Padre Pío del Líbano".

En territorio libanés, el papa León visitará además un hospital y, el martes 2 de diciembre, se dirigirá al puerto de Beirut para una oración silenciosa por la paz. Finalmente, partirá de regreso a Roma a las 13.15, con llegada prevista a las 16.10 a Fiumicino.