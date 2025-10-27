logo pulso
CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

ES BAUTIZADA

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
María Julia Ortiz Guerrero recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Con sus papás: José Guillermo Ortiz y Lilia Beatriz Guerrero participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

En la ceremonia con la niña sus padrinos: Óscar Guerrero, Mauricio Mahbub y Valeria Guerrero. 

Estuvieron sus abuelitos, tíos, primos y amigos de la familia.

El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a motivarla a que su vida sea de amor y respeto a Dios.

Enseguida, el sacerdote bautizó a María Julia, para así liberarla de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la celebración, María Julia recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los Ortiz Guerrero atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.

PARTICIPAN SOCIAS DE LOS CLUBES DE JARDINERÍA

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

RECIBEN LA COMUNIÓN

El Cardenal Raymond Burke celebra una liturgia especial en la Basílica de San Pedro, reviviendo la Misa en Latín.