ES BAUTIZADA
INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO
María Julia Ortiz Guerrero recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.
Con sus papás: José Guillermo Ortiz y Lilia Beatriz Guerrero participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.
En la ceremonia con la niña sus padrinos: Óscar Guerrero, Mauricio Mahbub y Valeria Guerrero.
Estuvieron sus abuelitos, tíos, primos y amigos de la familia.
El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a motivarla a que su vida sea de amor y respeto a Dios.
Enseguida, el sacerdote bautizó a María Julia, para así liberarla de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.
Al final de la celebración, María Julia recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.
Enseguida, los Ortiz Guerrero atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.
