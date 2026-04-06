¡ES CAMPEÓN!

Nicolás Mejía se coronó el día de ayer como campeón al vencer 7-6(6), 6-2 a James Duckworth en el ATP Challenger 75 en San Luis Potosí, en un partido que resultó por demás interesante.

Así, llegó a su fin con gran éxito este magno evento de talla internacional del que es sede durante la Semana Santa el Club Deportivo Potosino.

En el estadio de tenis de este lugar, los aficionados al deporte blanco disfrutaron de la gran final y admiraron el esfuerzo, la entrega, pasión y estilo de los dos famosos jugadores.

Al final, venció el colombiano Nicolás Mejía a su contrincante el australiano.

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Enseguida, en medio de la emoción y la alegría, tanto del nuevo campeón, como de los asistentes, se efectuó la ceremonia de premiación.

Eso sí, los raquetistas orgullosos y con grandes sonrisas de felicidad por sus logros en este torneo.

Al finalizar la premiación, los triunfadores con directivos del club e integrantes del comité organizador del San Luis Tennis Open de talla internacional celebraron por el éxito del mismo.