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ESTRELLAS DEL FUTBOL

GANAN EN CATEGORÍA SUB 17 DEL TORNEO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
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En una atmósfera de gran alegría, los integrantes del equipo Pecina festejaron su triunfo en la Categoría Sub 17 del tradicional Torneo de Futbol de Semana Santa del Club Deportivo Potosino.

Con estrategia y un buen juego se impusieron a "Huevos", quienes al ser vencidos quedaron como  subcampeones de esta interesante justa deportiva.

Las acciones concentraron la atención de los apasionados al deporte mundial, quienes estuvieron siempre apoyándoles, hasta la gran final que se 

desarrolló en medio de la emoción, entusiasmo y sorpresas.

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Al final del encuentro, los triunfadores recibieron la copa y medalla de campeones que les entregaron directivos del club anfitrión.

Desde luego que al finalizar la ceremonia de premiación, los ganadores celebraron por su triunfo y compartieron este logro con la familia y amigos.

¡Enhorabuena!

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