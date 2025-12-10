El Club Deportivo Potosino reconoció el talento y esfuerzo de un grupo de jóvenes deportistas que han representado al mismo en competencias estatales, nacionales e internacionales, así como en eventos CONADE.

El Doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración de este club, encabezó la ceremonia de premiación.

Así, fueron galardonados representantes de diversas disciplinas, en natación, Salvador Medina Mercado, participante en el Campeonato Mundial Junior en Rumania, y David Olvera López, quien impuso un nuevo récord mundial en la vuelta a Manhattan al completar los 48.5 km en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, con su entrenador José Torres Castillo.

En frontenis, dirigidos por Carlos Alberto Torres Díaz, fueron reconocidos Jesús Chevaile Sánchez, Francisco Sánchez Almazán e Isabella López Zavala; en tenis destacan Fernanda Valle Sáenz, entrenada por Virginia Bligliardi; y en gimnasia rítmica, Matilde Torre Pierdant recibió, cuya entrenadora es Patricia Muñoz Rangel.

De esta manera, el Club impulsa el talento de sus socios.