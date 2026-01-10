logo pulso
ENRIQUE ¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

FESTEJA 92 AÑOS DE VIDA

Por Maru Bustos PULSO

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Enrique Rodríguez del Pozo festejó sus 92 años de vida, en una estupenda y cálida reunión entre seres queridos.

Sus hijos Enrique, Oscar, Lourdes, Carolina y Mónica Rodríguez Palomares prepararon los detalles para la cálida celebración.

En una atmósfera interesante transformaron las áreas donde se efectuó el festejo, a fin de recibir a los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida.

Estuvieron a compartir con Enrique la dicha que le embargó, su hermana Mela Rodríguez del Pozo, así como sus nietos y familia.

En medio del entusiasmo, los Rodríguez Palomares recordaron algunas anécdotas familiares que fortalecen aún más el afecto que loes une.

Así, le expresaron a Enrique un un mensaje en el que destacaron la imborrable huella que ha dejado en todas las personas que lo rodean, el gran ejemplo que ha sido para toda su familia, lo orgullosos que se siente de él por su vida de éxitos y felicidad y el gran amor que le tienen.

El festejo, pleno de emociones.

