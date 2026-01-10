logo pulso
¡RECONOCEN SU ESFUERZO EN EL GREEN!

TRIUNFAN EN EL TORNEO "MISTERS SAN LUIS"

Por Maru Bustos PULSO

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A

Los jugadores más perseverantes participaron en el Torneo Misters San Luis Potosí 2025, que se efectuó en La Loma Residencial & Club de Golf, así como en diferentes campos de la localidad y del interior del país

Los ganadores sumaron un logro más a su destacada trayectoria en el deporte que tanto les apasiona.

En la fiesta de premiación, reconocieron la entrega y precisión en el green de los bastoneros durante el torneo que se realizó con éxito su onceava edición.

Al frente de la organización: Julián Ortiz, presidente; Reemberto Fontes, vicepresidente; y Alejandro Narro, tesorero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También fue electo el Comité Organizador del Torneo Misters San Luis 2026, Presidente Armando Rentería, Vicepresidente Reemberto Fontes, Secretario Antonio Flores, y Tesorero Luis Pacheco

Los campeones del Torneo fueron ovacionados por sus compañeros y amigos, quienes reconocieron su habilidad y esfuerzo.

