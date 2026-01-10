¡RECONOCEN SU ESFUERZO EN EL GREEN!
TRIUNFAN EN EL TORNEO "MISTERS SAN LUIS"
Galeria
Los jugadores más perseverantes participaron en el Torneo Misters San Luis Potosí 2025, que se efectuó en La Loma Residencial & Club de Golf, así como en diferentes campos de la localidad y del interior del país
Los ganadores sumaron un logro más a su destacada trayectoria en el deporte que tanto les apasiona.
En la fiesta de premiación, reconocieron la entrega y precisión en el green de los bastoneros durante el torneo que se realizó con éxito su onceava edición.
Al frente de la organización: Julián Ortiz, presidente; Reemberto Fontes, vicepresidente; y Alejandro Narro, tesorero.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También fue electo el Comité Organizador del Torneo Misters San Luis 2026, Presidente Armando Rentería, Vicepresidente Reemberto Fontes, Secretario Antonio Flores, y Tesorero Luis Pacheco
Los campeones del Torneo fueron ovacionados por sus compañeros y amigos, quienes reconocieron su habilidad y esfuerzo.
no te pierdas estas noticias
¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? El arte de reutilizar muebles antiguos
AP
Diseñadores y aficionados transforman muebles antiguos en piezas únicas y funcionales.