¡RECONOCEN SU ESFUERZO EN EL GREEN!

Los jugadores más perseverantes participaron en el Torneo Misters San Luis Potosí 2025, que se efectuó en La Loma Residencial & Club de Golf, así como en diferentes campos de la localidad y del interior del país

Los ganadores sumaron un logro más a su destacada trayectoria en el deporte que tanto les apasiona.

En la fiesta de premiación, reconocieron la entrega y precisión en el green de los bastoneros durante el torneo que se realizó con éxito su onceava edición.

Al frente de la organización: Julián Ortiz, presidente; Reemberto Fontes, vicepresidente; y Alejandro Narro, tesorero.

También fue electo el Comité Organizador del Torneo Misters San Luis 2026, Presidente Armando Rentería, Vicepresidente Reemberto Fontes, Secretario Antonio Flores, y Tesorero Luis Pacheco

Los campeones del Torneo fueron ovacionados por sus compañeros y amigos, quienes reconocieron su habilidad y esfuerzo.