Fátima Bosch en el Top 30 de Miss Universo y grita "¡Viva México!"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La tabasqueña Fátima Bosch avanzó la noche de este jueves al grupo de 30 finalistas de Miss Universo, donde ahora tendrá que ir enfrentando etapas que contemplan preguntas de diversas índoles.

El nombre de Fátima comenzó a sonar fuerte, de manera mediática, cuando a principios de este mes fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien le reclamó no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Fátima se defendió, denunció el ataque y fue apoyada por varias de sus compañeras, quienes abandonaron el evento donde sucedieron los hechos.

Esta noche, durante su presentación en Miss Universo, Fátima se salió de la "normalidad" y gritó un ¡Viva México!, cuando el resto de participantes se limitaron a sólo decir el nombre de su país procedente.

La joven de 24 años es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda. Durante una entrevista reveló haber tenido una infancia difícil, pues le hacían bullying y reconoció haber tenido dislexia, además de padecer déficit de atención e hiperactividad.

Vietnam que tenía como representante a una modelo transgénero no avanzó en el top. Sin embargo Solange, Miss Rwanda sí avanzó en el concurso de belleza.