FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

GOLFISTAS APOYAN NOBLE CAUSA

PARTICIPAN EN UN TORNEO EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
U n grupo de destacados bastoneros participaron en un interesante torneo a beneficio de la Construcción de la Parroquia de San Agustín del Pedregal.

Ahí, se contó con la presencia del presbítero Salvador González Vásquez, quien está al frente de esta parroquia.

Poseedores de un corazón generoso, los jugadores sumaron su esfuerzo en el green del Club Campestre de San Luis, donde se realizó el evento.

Ahí, demostraron su preparación y experiencia.

Ellos, audaces y hábiles, anhelaban convertirse en los campeones del torneo, que se efectuó con éxito.

Lo importante, ayudar a quienes lo necesitan y disfrutar de lo que tanto les apasiona y atrae.

