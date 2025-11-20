GOLFISTAS APOYAN NOBLE CAUSA

U n grupo de destacados bastoneros participaron en un interesante torneo a beneficio de la Construcción de la Parroquia de San Agustín del Pedregal.

Ahí, se contó con la presencia del presbítero Salvador González Vásquez, quien está al frente de esta parroquia.

Poseedores de un corazón generoso, los jugadores sumaron su esfuerzo en el green del Club Campestre de San Luis, donde se realizó el evento.

Ahí, demostraron su preparación y experiencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ellos, audaces y hábiles, anhelaban convertirse en los campeones del torneo, que se efectuó con éxito.

Lo importante, ayudar a quienes lo necesitan y disfrutar de lo que tanto les apasiona y atrae.