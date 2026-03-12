Felipe VI visita Bolivia y se reúne con presidente Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — El rey Felipe VI de España se reunió el jueves con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y con empresarios de ambos países para reforzar vínculos diplomáticos y comerciales.

Felipe VI visita Bolivia para fortalecer relaciones bilaterales

Para el presidente Paz, la visita del monarca español representa una oportunidad de abrir puertas a su próxima gira por Europa que incluirá a España, Francia y Alemania, en la que buscará reinsertar a Bolivia en los mercados globales tras años de aislamiento diplomático y atraer inversiones para encarar la crisis económica en su país.

Felipe, quien estuvo la víspera en la investidura presidencial de l ultraderechista José Antonio Kast en Chile, fue recibido con una ceremonia militar la noche del miércoles en el aeropuerto de la vecina ciudad de El Alto.

Inversiones españolas y desafíos regulatorios en Bolivia

La visita del soberano también marca un nuevo momento en las relaciones con España que fue uno de los mayores países inversores privados en la pasada década en sectores estratégicos como hidrocarburos y energía.

La nacionalización que aplicó el expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) afectó a varias filiales de empresas españolas, entre ellas la distribuidora eléctrica Iberdrola, la Red eléctrica de España que se encargaba del transporte de electricidad y la gestora de aeropuertos Abertis y Aena.

La petrolera Repsol se mantuvo en Bolivia y sigue siendo una de las más grandes en el sector, aunque redujo sus inversiones tras el cambio de reglas. En tanto, la nacionalización de las administradoras privadas de pensiones afectó al Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) que manejaba una de las AFP.

En la reunión empresarial inversores españoles señalaron la necesidad de mejorar el marco regulatorio para atraer inversiones externas.

"Hay un clima de optimismo en los sectores privados para promover inversiones si se mejora la seguridad jurídica", declaró a la prensa Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Bolivia.

España también es uno de los destinos principales de migrantes bolivianos.

Tras el desayuno con empresarios, Felipe se dirigió a la casa de Gobierno donde fue recibido con una larga alfombra roja y honores militares para una audiencia privada y un almuerzo con Paz y su gabinete.

En el intermedio ambos cruzaron la plaza de armas para visitar un museo de tejidos andinos y algunos transeúntes se acercaron a saludar y tomarse fotos con el monarca en un clima distendido.