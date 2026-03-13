Feria de Ciencia y Sustentabilidad del Salesiano Carlos Gómez

El pasado 13 de marzo, el Instituto Salesiano Carlos Gómez realizó su Feria de Ciencia y Sustentabilidad, en la que participaron alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato Universitario, quienes presentaron diversos proyectos enfocados en el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de directivos y miembros de la comunidad salesiana, quienes acompañaron este espacio académico que busca fomentar la creatividad, la investigación y la conciencia ecológica entre los estudiantes.

Como parte del acto inaugural, se realizó una donación de pinos, los cuales serán plantados en el plantel con el objetivo de fortalecer y resaltar las áreas verdes de la institución, además de promover entre la comunidad educativa el compromiso con el cuidado del entorno natural.

En total se presentaron más de 35 proyectos, en los que los alumnos compartieron propuestas ecológicas y creativas que abarcaron desde actividades lúdicas elaboradas con material reciclado, hasta iniciativas más elaboradas como la elaboración de comida 100 % vegana, la creación de biopesticidas y proyectos orientados al uso de energías limpias y renovables en la vida cotidiana.

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A través de esta feria, los estudiantes pudieron aplicar conocimientos adquiridos en el aula, al mismo tiempo que reflexionaron sobre la importancia de generar soluciones responsables e innovadoras que contribuyan al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de una cultura de sustentabilidad.