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ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

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ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

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¡GRAN ALEGRÍA!

BUEN AMBIENTE Y MÚSICA POP URBANO

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A

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Los rostros de alegría fueron palpables en la fiesta de Isabella Gutiérrez Rangel.

Estuvieron los amigos más intensos, quienes le desearon más triunfos en los proyectos a realizar.

Ellos, se encontraron con los elementos adecuados que les permitieron divertirse al máximo y disfrutar del agradable encuentro.

Como se esperaba, el festejo resultó interesante y con múltiples atractivos.

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