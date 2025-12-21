Ideas de regalos buenos, bonitos y baratos para Navidad 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La temporada navideña suele representar magia, tiempo de calidad en familia y el cierre a todo un año lleno de emociones y momentos.

Usualmente viene acompañada del olor a ponche, las coloridas piñatas y villancicos y letanías de las posadas, sin embargo, entre las prisas y los calendarios sociales totalmente saturados, saber qué regalar o cómo hacer un detalle a tus seres queridos puede parecer una tarea abrumadora.

Por ello, aquí te dejamos 20 ideas de regalos buenos, bonitos y baratos con los que no podrás quedar mal, ya que, sin importar a quién quieras dar un obsequio o cuál sea la ocasión especial a la que debes asistir, en esta lista encontrarás algo que funcione.

1. Libro

2. Taza

3. Pijama

4. Calcetines

5. Agenda 2026

6. Chocolates: nunca fallará regalar un paquete de chocolates.

7. Funda para el teléfono

8. Galletas navideñas: muchas tiendas y marcas sacan ediciones especiales de Navidad que puedes dar como obsequio.

9. Botella de vino

10. Portarretratos: presenta una excelente oportunidad para imprimir una foto de algún momento en el año que la otra persona querrá recordar.

11. Charm para bolso o cartera: este 2025 el mundo entero cayó en la tendencia de charms como Labubus, Crybabies o Jellycats, provocando que un sinfín de marcas y empresas sacaran su versión de estos artículos, por lo que existen en una variedad de rangos de precios.

12. Pluma fuente: hay muchas a precios muy accesibles y son una manera de elevar el estilo personal. Idea excelente para doctores, abogados, administrativos u oficinistas en general.

13. Juegos de mesa: es el regalo ideal para niñas y niños, u hogares que buscan entretenerse en familia.

14. Rompecabezas

15. Kit de manualidades: en esta categoría entra cualquier tipo de kit o set que viene con todos los artículos para que tu ser querido se entretenga y ponga creativo esta Navidad.

16. Cosmetiquera

17. Mascarillas

18. Kit de brochas de maquillaje

19. Termo

20. Cualquier cosa hecha a mano o por ti: ya sea que tengas talento para las manualidades o para cocinar y hornear, es un detalle que refleja muy bien tu esfuerzo, pueden ser cosas como mermelada, mantequilla, galletas, pasteles, etc.