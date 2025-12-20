¡ILUSIONADAS POR NAVIDAD!
COMPARTEN UN FESTEJO PLENO de SORPRESAS Y EMOCIONES
Un grupo de adolescentes compartieron la magia, alegría e ilusión de esta época, que tanto les apasiona.
En una atmósfera navideña, disfrutaron de las tradiciones de esta temporada.
Ellas, amigas y compañeras de colegio, compartieron un interesante festejo que les generó enormes emociones y sonrisas.
Sus mamás, entusiastas y dinámicas, las sorprendieron con una serie de atractivos y detalles.
Eso sí, la tarde, de ¡gran felicidad!
