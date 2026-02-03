Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

El Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco inauguró oficialmente sus nuevas instalaciones, ubicadas en el Fraccionamiento Torres de San Francisco, a un kilómetro de su sede anterior, marcando un momento histórico para la comunidad y para la atención integral de la infancia y adolescencia en la zona.

Durante años, el Club de Peñasco operó en espacios prestados y rentados —dos bodegas y un pequeño local— desde donde, pese a las limitaciones, logró generar un impacto profundo en la vida de niñas, niños y adolescentes. Hoy, esa historia de esfuerzo da paso a una nueva etapa con instalaciones dignas, funcionales y diseñadas para fomentar el aprendizaje, la seguridad y el desarrollo integral.

Peñasco se integró formalmente en 2019 a la red del Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí. En 2024 se concretó la donación del terreno y, en enero de 2025, inició la construcción del nuevo espacio, planeado en tres etapas. La primera fase, inaugurada este día, incluye aulas y área administrativa, lo que permitirá duplicar de manera gradual la capacidad de atención del Club, pasando de 115 a 250 niñas, niños y adolescentes.

Más allá de un cambio de edificio, la inauguración representa un antes y un después para la comunidad: un entorno seguro y cómodo donde la infancia puede descubrir talentos, fortalecer su autoestima y tomar mejores decisiones para su presente y su futuro.

El Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí forma parte del modelo Boys & Girls Clubs of America, con más de 150 años de trayectoria internacional, y de la red World Youth Clubs, presente en 33 países. Actualmente, San Luis Potosí es el estado con mayor número de Clubes de Niños y Niñas en México, consolidándose como un referente nacional en la atención integral de la niñez y juventud.

La misión del Club es inspirar y guiar a niñas, niños y adolescentes para que desarrollen habilidades que les permitan alcanzar su máximo potencial, mediante espacios seguros y un modelo integral basado en cinco pilares: Educación, Deporte, Arte, Vida Saludable y Desarrollo Humano.

Además, su labor contribuye de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente en Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género y Reducción de las Desigualdades.

La apertura de estas nuevas instalaciones es un sueño hecho realidad, pero también un nuevo desafío: asegurar su operación y continuar creciendo para beneficiar a más niñas, niños y adolescentes que lo necesitan. Para el Club de Niños y Niñas de Peñasco, este espacio no es solo un edificio, sino una puerta abierta a más y mejores oportunidades para la infancia y juventud de la comunidad.