Llega a San Luis Potosí Texas Roadhouse
Descubre en San Luis Potosí la calidad y sabor incomparables de los steaks y costillas de Texas Roadhouse.
TEXAS ROADHOUSE abre su quinta sucursal en México , en Plaza Sendero San Luis Potosí,
La franquicia se caracteriza por sus Steaks cortados a mano , costillas que se desprenden del hueso y pan recien horneado , entre otras especialidades que son la delicia de los comensales que disfrutan un ambiente espectacular con el sabor esplendido de Texas Roadhouse .
Esta sucursal se suma a las mas de 900 que hay en el mundo. Su calidad y servicio legendario han logrado que la marca sea la favorita del casual steak. Reservaciones al tel.4446065245
Redacción
