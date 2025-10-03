Llega a San Luis Potosí Texas Roadhouse

logo pulso
TEXAS ROADHOUSE abre su quinta sucursal en México , en Plaza Sendero San Luis Potosí,

La franquicia se caracteriza por sus Steaks cortados a mano , costillas que se desprenden del hueso y pan recien horneado , entre otras especialidades que son la delicia de los comensales que disfrutan un ambiente espectacular con el sabor esplendido de Texas Roadhouse .

Esta sucursal se suma a las mas de 900 que hay en el mundo. Su calidad y servicio legendario han logrado que la marca sea la favorita del casual steak. Reservaciones al tel.4446065245

