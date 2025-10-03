logo pulso
¡HERMOSA NOVIA!

DEJA LA SOLTERÍA; SE CASA CON JUAN JOSÉ DEL VILLAR

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A

Silvia Gabriela Olivares Garza y Juan José del Villar Candia realizarán uno de sus máximos anhelos cuando unan sus vidas por amor. 

Con este motivo, la futura novia participa en las reuniones que le ofrecen su familia y amigas, para despedirla de la soltería y unirse la dicha que le embarga.

Una de las más atractivas, la que organizaron su mamá Silvia Garza Esparza con su abuela Silvia Esparza de Garza.

Ellas, como excelentes anfitrionas reunieron una serie de detalles y atractivos de buen gusto.

Ahí, se encontraban su futura suegra Lourdes Candia, su abuela paterna Rosario Pérez, tías, primas y amistades cercanas, quienes le expresaron lo mejor en la vida y en su matrimonio.

El cálido festejo se prolongó con ¡gran armonía y alegría!

Eso sí, Silvia ¡radiante y feliz!

