¡HERMOSA NOVIA!

Silvia Gabriela Olivares Garza y Juan José del Villar Candia realizarán uno de sus máximos anhelos cuando unan sus vidas por amor.

Con este motivo, la futura novia participa en las reuniones que le ofrecen su familia y amigas, para despedirla de la soltería y unirse la dicha que le embarga.

Una de las más atractivas, la que organizaron su mamá Silvia Garza Esparza con su abuela Silvia Esparza de Garza.

Ellas, como excelentes anfitrionas reunieron una serie de detalles y atractivos de buen gusto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí, se encontraban su futura suegra Lourdes Candia, su abuela paterna Rosario Pérez, tías, primas y amistades cercanas, quienes le expresaron lo mejor en la vida y en su matrimonio.

El cálido festejo se prolongó con ¡gran armonía y alegría!

Eso sí, Silvia ¡radiante y feliz!