Las amigas y ex compañeras egresadas del Instituto Hispano Inglés convivieron entusiasmadas en un feliz reencuentro.

Ellas, con el entusiasmo y optimismo que poseen, se reunieron, a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas y experiencias de su vida.

Por ello, encontrarse, representó un reto con múltiples anécdotas y agradables sorpresas.

Radiantes, como en su época de clases, volvieron a recordar con enormes sonrisas las anécdotas vividas en su época de estudiantes y durante los años que estuvieron en este colegio, antes “Welcome”, del que conservan entrañables recuerdos.

El estupendo ambiente se prolongó con gran armonía.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!