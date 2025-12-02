Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

ADERIAC cerró el año con una exitosa jornada al celebrar su reunión mensual, encabezada por la conferencista internacional Araceli Iglesias, quien presentó el tema "El nuevo juego del talento: AI, WhatsApp Bot y Marca Empleadora para equipos de alto impacto".

Durante la sesión se compartieron tendencias, estrategias y herramientas clave para fortalecer el desarrollo del talento y la innovación dentro de las organizaciones.

El presidente de ADERIAC, Daniel Escobedo, agradeció la participación y la confianza de las y los integrantes a lo largo del 2025.

El encuentro tuvo como sede Wine Park y reunió a más de 120 asistentes.

