Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Evento de ADERIAC reúne a más de 120 asistentes en Wine Park

Por Redacción PULSO

Diciembre 02, 2025 03:01 p.m.
ADERIAC cerró el año con una exitosa jornada al celebrar su reunión mensual, encabezada por la conferencista internacional Araceli Iglesias, quien presentó el tema "El nuevo juego del talento: AI, WhatsApp Bot y Marca Empleadora para equipos de alto impacto".

Durante la sesión se compartieron tendencias, estrategias y herramientas clave para fortalecer el desarrollo del talento y la innovación dentro de las organizaciones.

El presidente de ADERIAC, Daniel Escobedo, agradeció la participación y la confianza de las y los integrantes a lo largo del 2025.

El encuentro tuvo como sede Wine Park y reunió a más de 120 asistentes.

Evento de ADERIAC reúne a más de 120 asistentes en Wine Park

Evento conmemorativo en Torre Reforma destaca la colaboración entre Cemex y la Ibero en la formación arquitectónica.

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO LES EMBARGA

