Ebre con una flor, oraciones, música, una veladora o ratificando su fe, es infaltable para los creyentes.

FERVOR

El fervor, más allá para la mitad de esa población, que manifiesta su agradecimiento e identificación con la Virgen Morena acudiendo a la Basílica, al pie del cerro del Tepeyac, o a algún templo católico, marca como el aniversario de su aparición.

APEGO

Interesantes datos revelan que el apego a la Guadalupana, es similar entre hombres y mujeres.

De acuerdo con la leyenda, avalada por la Iglesia católica como un milagro, el indio Juan Diego, fue testigo en el año 1531, de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac.Su tez morena, sus rasgos favorecieron su identificación y culto entre la población autóctona.

MILAGRO

Entre los devotos, una gran mayoría asegura que ha recibido algún favor o milagro de la Virgen, con prevalencia entre las mujeres, dado que seis de cada 100 confiesan alguna experiencia, en comparación con cuatro de cada decena de hombres que dijo conocer algún milagro y una mínima cifra (1.0) que doce desconocer algún caso.

ESPERANZA

La Virgen de Guadalupe es identificada como un símbolo religioso entre los mexicanos, para quienes representa amor, orgullo, fe y esperanza.

VENERAN A LA VIRGEN

Los feligreses potosinos se congregarán, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, para honrar y celebrar a la Madre de los Mexicanos.

Desde temprana hora se llevarán a cabo una serie de actividades religiosas, en las que los devotos manifestarán su fe, amor, esperanza y gratitud, así como su fidelidad a la Emperatriz de las Américas.

MAÑANITAS

En el transcurso del día como es ya tradición se escucharán las "Mañanitas" y entrarán las procesiones; habrá danzas, cantos de alabanza, música yf uegos pirotécnicos.

COORDINACIÓN

El rector de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Canónigo y Presbítero Gabino Medina Portales coordina los diversos grupos que apoyan las actividades de la Parroquia, a fin de recibir a los fieles con orden y cuidado, en esta máxima fiesta de los potosinos, quienes honrarán a la Madre de Dios con amor, respeto y admiración.