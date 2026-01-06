MAGOS SABIOS Y BONDADOSOS

La tradición navideña cuenta que tres Reyes Magos, conocidos también como los reyes de Oriente, acudieron al nacimiento de Jesús de Nazaret.

Estos reyes procedían desde países lejanos a rendirle un homenaje, pero, ¡Qué fue lo que regalaron estos tres Reyes Magos al niño Jesús! Aquí te lo decimos.

CREACIÓN CATÓLICA

Los Santos Reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar son una creación medieval de la tradición católica y no es fácil determinar su historia.

Los magos, según Herodoto, libro I cap.101, era uno de los pueblos medos, que en la escuela confundíamos con los persas: Las guerras "Médicas".

El Evangelio de Lucas dice simplemente que, "por aquellos días llegaron unos magos de Oriente...", sin especificar número, ni nombres y sin afirmar que fueran reyes.

HERODES

En el camino, los reyes Magos se encontraron con el rey Herodes, "El Grande", en la ciudad de Jerusalén, quien les pidió el lugar exacto en el que se encontraba el niño para adorarle también.

Sin embargo, un ángel se apareció a los reyes y les advirtió del peligro que corría Jesús si informaban a Herodes del lugar en el que se encontraba Jesús, pues, lo único que pretendía era darle muerte, de ahí, la orden de la matanza de los inocentes.

ESTUDIOS

La liturgia recuerda a los magos en la fiesta de la Epifanía, pocos días después de la Natividad, pero, no pocos estudios sugieren que el encuentro de los magos de Oriente con el niño Jesús haya ocurrido cuando tendría uno o dos meses de nacido, y no hay certeza de cuántos eran y mucho menos de sus nombres y de sus países de origen.

DESCRIPCIÓN

Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen hacia el siglo VII y no mucho después el monje inglés San Beda, el venerable, describe así a los magos: "Melchor era anciano, de barba larga y poblada; Gaspar, joven, lampiño y rubio; y Baltasar, negro y de espesa barba.

Sin embargo, esa descripción no corresponde a las representaciones anteriores de escultura, numismática y pintura de los primeros siglos cristianos, en la que representan a los magos como una misma raza y los nombres son distintos en diversas lenguas.

La tradición medieval dice que los magos se hicieron cristianos y fueron mártires; otras versiones los hacen obispos de diversas iglesias orientales.

RESTOS

Antiguas tradiciones afirman que, en tiempos de Constantino el Grande, los restos de los "tres Reyes Magos" fueron trasladados de Palestina a Constantinopla, y de ahí, a Milán, hasta que el emperador Federico Barbarroja los regaló en 1164 al obispo de Colonia, quien les edificó un templo sencillo, que luego se convertiría en la maravillosa catedral, portentoso prototipo del gótico ojival y donde luego se coronaría al emperador del sacro Imperio Romano-Germánico.

TUMBA

A la fecha, los peregrinos visitan en la catedral de Colonia la tumba de los "magos que veneraron en Belén a Jesús recién nacido".

Un ejemplo más de las devociones populares creadas por la imaginación colectiva.

TRADICIÓN

Como sea, los niños mexicanos esperan ansiosos la noche del 5 de enero de cada año, la llegada de los Reyes Magos.

En su camino a Belén les traen juguetes a los pequeños de todo el mundo que se portan bien durante el año anterior.