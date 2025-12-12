Madre de la Iglesia

¡Oh Virgen de Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia!

Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.

Madre de misericordia, muestra del sacrificio escondido y silencioso, a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado.

Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino.

De una plena fidelidad a Jesucristo a su Iglesia: No nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas

Contempla esta inmensa misericordia, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios.

Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, para que estén muy unidas y bendice a la educación de nuestros hijos.

Esperanza nuestra, míranos con compasión enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos ayúdanos a levantarnos a volver a Él mediante las confesiones de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma.

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz, que viene de tu Hijo, Nuestros Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Juan Pablo II.