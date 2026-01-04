¿QUÉ ESPERAN LOS NIÑOS DE AÑO NUEVO?

Sacar mejores notas, destacar como deportista en el equipo de fútbol, ser la protagonista de la representación de fin de curso de ballet o tener nuevos amigos.

Todos los años podemos enseñar a nuestros hijos a marcarse pequeños objetivos, que les ayuden a crecer como personas.

Y es que no sólo los adultos debemos tener la costumbre de plantearnos buenos propósitos para el Nuevo Año.

ESFUERZO

Si empezamos desde pequeños, inculcando esta costumbre a nuestros hijos, y les ayudamos a que los vayan cumpliendo a lo largo del año, estaremos incentivándoles en el esfuerzo, para alimentar su autoestima cuando se vean capaces de ir superando dificultades.

AGENDA INFANTIL

Para empezar, podemos marcarnos el objetivo común de crear una agenda infantil, que podemos hacer con cartulina, tela, papel, en forma de cuaderno o de calendario para colgarla en la pared.

FECHAS

Destacar en ella las fechas de los cumpleaños de la familia y de los amigos del colegio, le ayudará a felicitar a sus seres queridos en su día especial y a ser más detallista.

También podemos señalar las fechas de las vacaciones y de los viajes previstos para ese preciado tiempo de descanso, lo que le hará sentir ilusión por los planes de futuro.

ACTIVIDADES

Anotar las fechas de los partidos de su deporte favorito, de los exámenes o de las excursiones del colegio, le servirá para anticipar acontecimientos, organizarse con sus obligaciones habituales y evitar dejar todo para el último momento.

PROPÓSITOS

Si los propósitos están dirigidos a realizar cambios, es importante que sea tu hijo el que decida qué es lo que quiere mejorar o qué desea conseguir, sin que los padres influyan en su decisión o en su razonamiento.

METAS

Sus metas deben nacer de su reflexión, pero deben ser realistas.

Es mejor proponerse un objetivo y cumplirlo, que tres y dejarlos a medio camino.

Por ejemplo, si lo que desea conseguir para este 2026 es una mejora en aspectos personales como, comportarse mejor, ser mejor estudiante, más generoso o más amable, superar la timidez o empezar a practicar un deporte, conviene que se decante por uno o dos objetivos nada más.

ALCANZABLES

Hacer una lista interminable de metas es poco práctico porque sus objetivos deben ser accesibles, factibles y alcanzables.

ESTRATEGIA

Es más beneficioso elegir sólo aquellos que sean de verdad necesarios, deseados y beneficiosos. Cuando esté decidido, eres tú quien puede ayudarle a trazar una estrategia.

ESCRIBIR

Para ello, puedes animarle a que escriba lo que desea conseguir y a colocarlo en un lugar visible como puede ser la tabla de corcho de su habitación, en la nevera de la cocina, en la puerta de su armario o en la cabecera de su cama.

De esta manera, podrá verlo a diario y tendrá presentes sus objetivos durante todo el año.

TRABAJO

En diciembre, los propios niños podrán evaluar si han conseguido lo que se propusieron y si, de verdad, han trabajado duro para lograrlo.

VALOR

Valorar su propio esfuerzo ayuda a los niños a ser mejores personas, a conocerse mejor a sí mismos y a saber de lo que son capaces.

DESEOS

Anímales a marcarse un objetivo para este Año Nuevo, es la mejor manera de motivar a nuestros hijos a cumplir sus deseos.