logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

TRIUNFAN EN EL GOLF

TORNEO DE CLAUSURA DAMAS ACADEMIA DEL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
TRIUNFAN EN EL GOLF

Un grupo de audaces jugadores celebraron sus logros en el Torneo de Clausura Academia de Golf Damas del Club Campestre de San Luis.

En una cálida celebración, las ganadoras recibieron los premios, así como el reconocimiento de sus compañeras, quienes las motivaron a seguir cosechando más triunfos en esta disciplina deportiva que tanto les apasiona.

De esta manera, las campeonas, por su esfuerzo, habilidad y estrategia de juego realizadas en el green, recibieron prolongados aplausos de sus compañeras.

El encuentro, con agradables sorpresas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡CON NUEVOS BRÍOS!
¡CON NUEVOS BRÍOS!

¡CON NUEVOS BRÍOS!

SLP

Maru Bustos

ENRIQUE ¡EJEMPLO DE FORTALEZA!
ENRIQUE ¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

ENRIQUE ¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

SLP

Maru Bustos

FESTEJA 92 AÑOS DE VIDA

¡RECONOCEN SU ESFUERZO EN EL GREEN!
¡RECONOCEN SU ESFUERZO EN EL GREEN!

¡RECONOCEN SU ESFUERZO EN EL GREEN!

SLP

Maru Bustos

TRIUNFAN EN EL TORNEO "MISTERS SAN LUIS"

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!
MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

RECIBE REGALOS Y SORPRESAS