TRIUNFAN EN EL GOLF

Un grupo de audaces jugadores celebraron sus logros en el Torneo de Clausura Academia de Golf Damas del Club Campestre de San Luis.

En una cálida celebración, las ganadoras recibieron los premios, así como el reconocimiento de sus compañeras, quienes las motivaron a seguir cosechando más triunfos en esta disciplina deportiva que tanto les apasiona.

De esta manera, las campeonas, por su esfuerzo, habilidad y estrategia de juego realizadas en el green, recibieron prolongados aplausos de sus compañeras.

El encuentro, con agradables sorpresas.

