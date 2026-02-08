logo pulso
Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX

Mexicanos de diversas regiones se unen en el estadio para apoyar a sus equipos favoritos en el Super Bowl LX

Por El Universal

Febrero 08, 2026 05:56 p.m.
Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Este domingo el estadio Levi´s de Santa Clara, California, contará con la presencia de miles de aficionados de todo el mundo que viajaron a ver el Super Bowl LX entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Dentro de ese gran número de visitantes, hay mexicanos que viajaron desde Toluca, San Luis Potosí, Michoacán, Monterrey y Ciudad de México, entre otras grandes ciudades del país.

A unas horas de que empiece el partido entre Patriotas y Halcones Marinos, EL UNIVERSAL Deportes recorrió la zona de aficionados en las inmediaciones del estadio y los aficionados mexicanos nos compartieron los grandes sacrificios económicos que hicieron para no perderse el partido más importante de la NFL.

Alexandra y Gabriel, hija aficionada a los Pats y padre de los Cowboys de Dallas, son originarios de la Ciudad de México y gastaron 250 mil pesos entre vuelos y boletos para ver el partido.

Luis, de Michoacán, pero residente de San Francisco, gastó 10 mil dólares, aproximadamente 172 mil 549 pesos mexicanos, para ver este partido.

También nos encontramos con Homero y Evelyn, una pareja dividida entre Seahawks y Patriots, que están en Santa Clara como un regalo por parte de Evelyn para su pareja, en lo que será su primer Super Bowl juntos.

Alrededor del estadio, latinos y estadounidenses lucieron sus playeras de equipos, países, otros presumieron sus banderas.

