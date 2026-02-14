Aranceles abren hoyo en sector automotriz

Ciudad de México.- Las automotrices comenzaron a reportar el impacto negativo que los aranceles de Estados Unidos han tenido en sus resultados financieros y el debilitamiento en la demanda de vehículos eléctricos.

La consultora global Urban Science estima que la industria automotriz, en conjunto, perderá hasta 114 mil millones de dólares.

La semana pasada, Toyota informó que los aranceles borraron 9 mil 200 mdd de su utilidad de operación en 2025.

Honda reportó una caída de 42% en sus ganancias durante los nueve meses concluidos en diciembre, debido a las nuevas tarifas del presidente estadounidense Donald Trump. Las utilidades sumaron 3 mil millones de dólares, casi la mitad de lo que obtuvo en el lapso similar de 2024.

Nissan está en proceso de cerrar siete plantas a escala mundial, dos de ellas en México, como parte del reacomodo financiero.

Las automotrices estadounidenses también atraviesan un periodo complicado. Stellantis estima una pérdida neta de 2 mil 680 millones de dólares tan sólo en la primera mitad de 2025 debido a los aranceles.

La semana pasada anunció que asumirá costos por 26 mil 500 millones de dólares al reducir sus ambiciones en la venta de vehículos eléctricos.

Las alemanas no se quedan atrás. Mercedes-Benz reveló que su utilidad neta disminuyó 49% en el año 2025 y fue de 5 mil 330 millones de euros, derivado del impacto de los aranceles, las dificultades cambiarias y la competencia en China.

El director para América Latina de Urban Science, Eric Ramírez, dijo que “la crisis no se circunscribe a los aranceles, hay otros dos boquetes, como el retraso de la transición energética.

Estados Unidos quitó los incentivos a los autos eléctricos y se cayó el mercado, Europa también está quitando incentivos fiscales. La gente ya no está yendo por los eléctricos, se está quedando a medio camino entre los híbridos o los híbridos enchufables y todos están diciendo que los planes van a cambiar. Ya no es tan alegre la transición energética.

“Y el tercer efecto que genera esta tormenta perfecta es que, desde hace algunos años, cuando todos apostaron a los coches eléctricos, dejaron de invertir en los autos económicos”, explicó el consultor Erik Ramírez.