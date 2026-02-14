logo pulso
Peso toca su mejor nivel de lo que va del 2026

Por EFE

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Peso toca su mejor nivel de lo que va del 2026

Ciudad de México.- El tipo de cambio cerró la séptima semana de 2026 con su menor nivel en lo que va del año, un registro no visto desde junio de 2024, al cotizar 17,14 pesos por dólar, según datos del Banco de México.

De acuerdo con los datos oficiales del banco central mexicano el peso osciló entre un mínimo de 17,13 y un máximo de 17,21, apuntando también un avance semanal del 0,67 %.

Para la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, la debilidad de la moneda estadounidense fue reflejo de datos económicos negativos en Estados Unidos y cambios en las expectativas de política monetaria, como la contracción en las ventas minoristas, lo que “sugiere un deterioro del consumo al por menor durante los últimos meses de 2025”.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una avance del 0,83 % que la impulsó a cerrar la semana con una ganancia del 0,95 % con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió hasta las 71.478,81 unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mientras que en Wall Street el Dow Jones de Industriales, subió subió 48 puntos, hasta los 49.500 enteros y el selectivo S&P 500 ganó un 0,05 %.

