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Al alza, el robo a transporte de carga en México

Crimen organizado involucra a pequeñas localidades para actuar como escudos

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Al alza, el robo a transporte de carga en México
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Al robar camiones de carga se volvió más frecuente que el crimen organizado involucre a la población de pequeñas localidades para que actúe como escudo y evite que la autoridad rescate la mercancía y los tráileres, advirtieron empresarios y analistas.

      Los registros de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) colocan a Puebla como la entidad con más atracos al autotransporte de carga durante el mes pasado, al concentrar uno de cada cuatro robos en el país.

      Empresarios señalan "puntos críticos" en el estado, que gobierna el morenista Alejandro Armenta Mier, donde reportan más casos de quema de llantas y material inflamable a orillas de la carretera, así como la presencia de mujeres y niños de comunidades como San José Cuyachapa, en el municipio de La Esperanza, que impiden el ingreso de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos para recuperar lo robado.

      Para el sector del autotransporte de carga, se convirtió en "un tema recurrente" en el tramo de Puebla a Cumbres de Maltrata y Puebla a La Esperanza.

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      Desde que comenzó el año y hasta principios del mes de julio se contabilizaron 40 casos en esos tramos en los que no se pudo recuperar ni el contenedor ni el tractor, cifra que es casi el triple de los 15 que se registraron en 2025, de acuerdo con la delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Puebla (Canacar Puebla).

      "El 3 de julio pasado robaron una unidad en San José Cuyachapa y se tenía la ubicación donde estaba la unidad, por lo que intervinieron la Guardia Nacional y la Fiscalía de Puebla para poder recuperarla, pero la gente del municipio no dejó que entraran las autoridades.

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