México y Estados Unidos inician nueva ronda de revisión del T-MEC

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los gobiernos mexicano y estadounidense se sentarán del 21 al 23 de julio en una nueva ronda de negociaciones.

La cual se realizará en la Ciudad de México entre los equipos negociadores de ambos países y en la que se espera tengan un encuentro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el tercer día de la ronda.

Se sabe que los primeros días de la ronda de negociaciones no podrá acudir, Jamieson Greer porque el miércoles 22 de julio, por la mañana, comparecerá sobre la agenda comercial ante el Comité de Finanzas del Senado.

El funcionario mexicano se reunió hoy con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por José Medina Mora, en la que les expuso que la ronda de revisión del T-MEC se llevará a cabo entre el martes y jueves de la próxima semana.

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"El secretario Ebrard conversó con los representantes empresariales sobre el estado que guarda la negociación comercial con Estados Unidos, enfatizando la posición preferente que mantiene frente al resto de los países del mundo, al poder pagar arancel cero en el alrededor del 85 % de las exportaciones a Estados Unidos", dijo, de acuerdo con información del CCE y de la dependencia.

El funcionario les expuso que esa posición exportadora le permite a México consolidarse como el principal proveedor de la Unión Americana.

Acordó con los representantes empresariales "mantener estrecho diálogo y una posición común de cara a las conversaciones de la próxima semana".

En la reunión participaron el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón; el presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio Contreras; el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Diego Cosío; el vicepresidente del CCE, Juan Cortina.

Así como el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco; la directora general de la Asociación de Bancos de México, Regina García Cuéllar, entre otros.

Nueva ronda de negociaciones T-MEC en Ciudad de México

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