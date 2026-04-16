Alcanza Nu los 15 millones de usuarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Nu México alcanzó los 15 millones de clientes en el país, un crecimiento de 36% en cifras anuales y lo cual lo ubica entre los primeros lugares por número de usuarios en el sistema financiero mexicano.

La firma de origen brasileño ya cuenta con licencia bancaria en el país y sólo está a la espera de la luz verde de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar sus operaciones como banco en México.

Ante el crecimiento que ha mostrado en México, Nu destacó que este avance replica el éxito de su operación en Brasil, aunque a un ritmo más acelerado, en un mercado donde la digitalización financiera sigue ganando terreno frente a los modelos tradicionales.

De acuerdo con Nu, el crecimiento de la plataforma ha logrado una fuerte presencia nacional relevante, siendo Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Tabasco y Baja California Sur las entidades que muestran los mayores niveles de penetración, reflejo de una adopción que combina grandes centros urbanos con mercados regionales.

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"En sólo 7 años hemos construido una base de confianza que tradicionalmente tomaba décadas consolidar", dijo el director de Crecimiento de Nu México, Daniel Rojas.

Su presencia en México también ha mostrado un crecimiento de 61% en su cartera de crédito.