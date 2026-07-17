Alistan nueva ronda para revisar T-MEC

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CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los gobiernos mexicano y estadounidense se sentarán del 21 al 23 de julio en una nueva ronda de negociaciones.

La cual se realizará en la Ciudad de México entre los equipos negociadores de ambos países y en la que se espera tengan un encuentro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el tercer día de la ronda.

Se sabe que los primeros días de la ronda de negociaciones no podrá acudir, Jamieson Greer porque el miércoles 22 de julio, por la mañana, comparecerá sobre la agenda comercial ante el Comité de Finanzas del Senado.

El funcionario mexicano se reunió hoy con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por José Medina, en la que les expuso que la ronda de revisión del T-MEC se llevará a cabo entre martes y jueves de la próxima semana.

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"El secretario Ebrard conversó con los representantes empresariales sobre el estado que guarda la negociación comercial con Estados Unidos".