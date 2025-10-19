logo pulso
Aseguradoras deben pagar adeudos correspondientes: SHCP

La SHCP establece que las aseguradoras deben cumplir con sus adeudos fiscales en 2025

Por El Universal

Octubre 19, 2025 06:18 p.m.
A
Aseguradoras deben pagar adeudos correspondientes: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que de acuerdo con las modificaciones que aprobaron los diputados relacionados con la industria aseguradora, ahora se establece que estas están obligadas a pagar los adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

En una nota informativa refirió que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó medidas para fortalecer el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en las operaciones de las empresas aseguradoras.

Indicó que lo anterior tiene como propósito el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecer equidad y piso parejo en el pago de las contribuciones.

De igual forma, Hacienda aseguró que lo que se busca es brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Lo anterior, enfatizó, en el marco de la discusión del Paquete Económico para 2026.

Mencionó que en esas modificaciones se aclara que, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es acreditable que dicho gravamen se traslade por la adquisición de bienes o prestación de servicios recibida cuando estos tengan por objeto únicamente indemnizar al asegurado.

Cabe recordar que el viernes pasado, este cambio fue presentado de última hora en un artículo reservado durante la discusión en lo particular del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.

La propuesta que expuso en tribuna el diputado de Morena, Ricardo Monreal, recibió el apoyo del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista.

En tanto que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano la rechazaron.

