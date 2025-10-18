El peso cierra al alza

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.13% o 21 centavos respecto al viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la moneda nacional registra su mayor ganancia semanal desde la segunda de septiembre pasado.

El dólar al menudeo terminó en 18.84 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.26% o 24 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

El mercado de capitales cerró la semana resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró respecto al viernes pasado un avance de 1.56%, ganando en dos de las últimas tres semanas; el Nasdaq Composite mostró un alza de 2.14%; mientras que el S&P 500 subió 1.70% en la semana.

El Índice Precios y Cotizaciones de la BMV cerró con una ganancia semanal de 1.94%, siendo el mayor avance desde la segunda semana de septiembre. En el mercado de materias primas, el oro terminó en 4 mil 365 dólares la onza Troy lo que significó una ganancia de 5.78% respecto al viernes anterior.