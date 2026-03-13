Aumenta precio de gasolina, pone a los autos eléctricos en el radar

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, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Las recientes

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encomenzaron a reflejarse en el. Y lo podemos notar en que sube ely, con él, el de la gasolina.es uno de los países más importantes dentro de la. Y ahora con amenazas al suministro, sanciones oestratégicas de, genera especulación en los mercados.De acuerdo con lade Estados Unidos (EIA) lossuelen aumentar cuando existe riesgo deglobal, ya que los mercados anticipan posibles restricciones en la oferta.revive elsobre losLosaparecen como unapara reducir gastos y entre las beneficios dejar de depender de gasolina. Aunque la electricidad también tiene costos variables, el gasto energético suele ser más estable que el de losfósiles.Por eso, cuando la, muchoscomienzan a optar porCómo puede afectar esto aAunque el conflicto ocurre lejos del país,si resultapor elLostambién se encarecen en los. Y eso termina afectando aque dependen del comercio energético.Actualmente, elde la gasolina se mueve alrededor de estos niveles:: cerca de 23.6 pesos por litro: alrededor de 25.7 pesos por litro· Diésel: cerca de 26.9 pesos por litro, pero todavía importa una parte importante de la gasolina que consume, principalmente desde Estados Unidos.De acuerdo con datos de la, el país depende en gran medida derefinados del exterior. Por esa razón, los cambios en eldel petróleo pueden trasladarse al mercado nacional.Para evitar aumentos bruscos, elsuele aplicaral, el impuesto que se cobra a los. Esta medida, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca amortiguar el impacto en losAun así, cuando el petróleo se mantiene caro durante periodos prolongados, el efecto se extiende a otros· logística· distribución de productos· precios de algunos bienes y serviciosPor qué los fabricantes desiguen de cerca elLaha observado este patrón en varias ocasiones.Cuando el precio de losfósiles sube, aumenta elpor vehículos más eficientes o menos dependientes del petróleo.Esto no significa que la transición sea inmediata. Lostodavía enfrentan algunos obstáculos como:aún limitada en varias regiones· costo de las baterías· pocos modelos realmente accesibles para el público masivoElque impulsa laLa situación actual vuelve a mostrar algo que ya se ha visto en otras: los conflictos internacionales pueden acelerar cambios en la movilidad.Cuando else vuelve volátil,, empresas ycomienzan a buscarque reduzcan esa dependencia.Es por eso que lossiguen ganando terreno dentro delsobre el futuro delNo se trata solo de. También es unaen un mundo donde el precio de la energía puede cambiar rápidamente por factores geopolíticos.