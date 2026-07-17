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Aumentan encarcelados sin sentencia

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan encarcelados sin sentencia
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer un incremento durante 2025 en el número de personas privadas de la libertad que no cuentan con sentencia, siendo la población femenil la más afectada.

      De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) 2026, al cierre del año pasado hubo un registro de 231 mil 436 presos en México y 133 mil 714 de ellos cuentan con sentencia.

      Es decir, hay 97 mil 722 reos sin sentencia, lo que representa un 42.2% del total de la población penitenciaria en el país.

      De esta última cifra sin sentencia, 97 mil 90 son personas adultas y un 34.3% mantiene estatus de prisión preventiva justificada. El otro 50.1% se encuentra en situación de prisión preventiva oficiosa y apenas un 1.8% en otro supuesto jurídico. Para un 13.8% de estas personas no se identificó un estatus jurídico claro.

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      Según el sexo, 52.6% de las mujeres privadas de la libertad o internadas correspondió a personas sin sentencia, en contraste, 41.5% de los hombres no contaba con sentencia.

      El Estado de México y Michoacán reportaron que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa.

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