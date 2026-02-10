Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

El pleno de la

, aprobó por mayoría de

, y uno en contra, el dictamen que establece las características de tresde la Copade la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.Se propone acuñar: una de, una dey una bimetálica de 25, 10 y, respectivamente.La primera de ellas tendrá un valor nominal de, 23 mm de diámetro,de peso, Ley 0.999, equivalente a un cuarto de onza troy depuro.La deserá de, 40 mm de diámetro,de peso, Ley 0.999, equivalente a una onza troy depura. La tercera será unade, 30 mm de diámetro y 12.67 g de peso, conSe indica que eldeberá determinar los diseños de las monedas en un plazo dey su acuñación podrá comenzar 30 días después de la aprobación de los diseños.Al fundamentar el proyecto, a nombre de lay Crédito Público, explicó que lasson un instrumento mediante el cual el Estado mexicano reconoce acontecimientos de, cultural o internacional."Estas monedas celebran algo muy mexicano, la, esa que llena estadios, que canta, aunque el marcador no acompañe, que viaja, que cree. Elno es exclusivo, es delos mexicanos", expuso.Además, indicó, se fortalece la, lay ely la inversión en bienes de colección.