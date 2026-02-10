Remesas en Latinoamérica van en caída

Miami, Flo.- La depreciación del dólar, en su menor nivel en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, una de las mayores desde 2021, impactan a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, país que experimentó una caída de casi el 5 % en 2025.

El dinero enviado a México decreció un 4,6 % a 61.791 millones de dólares en 2025, el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, una disminución que acabó con 11 años consecutivos de crecimiento, reveló el Banco de México (Banxico) la semana pasada.

En contraste, un informe de la organización Diálogo Interamericano estimó que las remesas crecieron un 8 %, a 158.000 millones de dólares, en nueve países que concentran más del 90 % de estos flujos en la región: Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Jamaica, con la excepción de México.

Pero, pese al incremento, especialistas advierten de la pérdida en el poder adquisitivo de las familias que reciben remesas en Latinoamérica porque el dólar se depreció un 10 % en 2025, su peor valor desde 2017, además de tocar su nivel más bajo en cuatro años hace dos semanas.

Por otra parte, la tasa de desempleo estadounidense alcanzó un 4,4 % al final de 2025, uno de sus mayores niveles desde 2021.