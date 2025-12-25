Banca de desarrollo supera 715,000 mdp

Ciudad de México.- El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo al sector privado superó los 715.7 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con la dependencia, los recursos se concentraron principalmente en el impulso a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Asimismo, se canalizaron apoyos a productores del sector agropecuario y rural mediante los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

El financiamiento también alcanzó a proyectos de infraestructura respaldados por Banobras, así como a programas de vivienda operados por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

En cuanto a la calidad de los activos, Hacienda señaló que la cartera de la banca de desarrollo mantuvo niveles controlados de morosidad.

La Secretaría de Hacienda agregó que, hacia el cierre del ejercicio 2025, la banca de desarrollo registró utilidades acumuladas por 47.1 mil millones de pesos, lo que permitió el cobro de aprovechamientos y su capitalización correspondiente, sin afectar la solidez financiera de las instituciones.